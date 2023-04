Highlights e gol Chelsea-Real Madrid 0-2 | Champions League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 18 aprile 2023) Ildei gol e deglidi0-2, match valevole per il ritorno dei quarti di finale di. Tutto facile per i Blancos, che s’impongono con lo stesso punteggio dell’andata e strappano il pass per la semifinale. Decide una doppietta di Rodrygo,mai in partita. SportFace.