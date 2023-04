Havoc | Tom Hardy coperto di sangue nelle prime immagini del film di Gareth Evans

(Di martedì 18 aprile 2023) L'attore sarà protagonista del nuovodal regista di The Raid. Con lui anche Forest Whitalker e Timothy Olyphant. Sono state diffuse in rete ledi, il nuovodiche vedono un Tomridi. Il regista ha già fatto sapere che il primo trailer della pellicola non arriverà molto presto. La storia avrà al centro un affare andato male nel settore del narcotraffico e un detective che deve lottare mentre è alle prese con il mondo criminale per provare a salvare il figlio di un politico, che ha un rapporto complicato con il padre. Il protagonista dovrà inoltre cercare di risolvere i misteri legati a una rete di corruzione e …

Dopo averlo visto riprendere i panni di Eddie Brock in Venom 2 , rivedremo Tom Hardy nel film di Gareth Evans, celebre regista di The Raid.

Academy Award nominee and Venom star Tom Hardy looks bloodied and beaten in the first look at Havoc, the upcoming action movie from The Raid director Gareth Evans. The first images from the action ...