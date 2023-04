Harry Potter: perché la serie HBO Max non è ciò che ci meritiamo né ciò di cui abbiamo bisogno (Di martedì 18 aprile 2023) Proviamo ad analizzare un punto di vista diverso sulla questione Harry Potter, che prova a raccogliere il malumore dei fan alla notizia della serie in sviluppo per (HBO) Max che rebootterà in versione seriale quanto fatto nei film, a partire dai romanzi di J.K. Rowling. Lo sappiamo, iniziare un articolo su Harry Potter con una maledizione senza perdono può sembrare drastico, ma sinceramente chi scrive non vede altra reaction possibile alla conferma di qualche giorno fa, in una serie di maxi-annunci arrivati da HBO Max (prossimamente solo Max) di una serie di franchise che torneranno in formato seriale sulla piattaforma. Tra questi il maghetto più famoso del cinema e della tv, nato dalla penna di J.K. Rowling, che ora ritroveremo in sette stagioni per sette libri della ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023) Proviamo ad analizzare un punto di vista diverso sulla questione, che prova a raccogliere il malumore dei fan alla notizia dellain sviluppo per (HBO) Max che rebootterà in versione seriale quanto fatto nei film, a partire dai romanzi di J.K. Rowling. Lo sappiamo, iniziare un articolo sucon una maledizione senza perdono può sembrare drastico, ma sinceramente chi scrive non vede altra reaction possibile alla conferma di qualche giorno fa, in unadi maxi-annunci arrivati da HBO Max (prossimamente solo Max) di unadi franchise che torneranno in formato seriale sulla piattaforma. Tra questi il maghetto più famoso del cinema e della tv, nato dalla penna di J.K. Rowling, che ora ritroveremo in sette stagioni per sette libri della ...

