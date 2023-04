"Hanno già deciso". Inzaghi esonerato, ribaltone-Inter: ecco chi arriva (Di martedì 18 aprile 2023) A quanto pare tutto sarebbe stato già deciso. La sconfitta in casa col Monza, ha complicato e non poco la stagione dell'Inter che adesso deve rincorrere un piazzamento Champions per mettere al sicuro la partecipazione alla massima competizione europea nella prossima stagione. Un passo falso che ha fatto ripiombare la squadra e l'ambiente nerazzurro in uno stato di crisi che porterà, senza apprensioni, al ritorno decisivo dei quarti di finale di Champions contro il Benfica. E a parlare del futuro dell'Inter è anche Alberto Cerruti a Radio Anch'io Sport: "Non può essere un caso che tutte le squadre sono state vittime del turnover. Non è da grandi squadra puntare solo un obiettivo anche se la Roma non è in Champions League dobbiamo fare i complimenti alla squadra di Mourinho perché ha vinto. Inzaghi penso che non sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) A quanto pare tutto sarebbe stato già. La sconfitta in casa col Monza, ha complicato e non poco la stagione dell'che adesso deve rincorrere un piazzamento Champions per mettere al sicuro la partecipazione alla massima competizione europea nella prossima stagione. Un passo falso che ha fatto ripiombare la squadra e l'ambiente nerazzurro in uno stato di crisi che porterà, senza apprensioni, al ritorno decisivo dei quarti di finale di Champions contro il Benfica. E a parlare del futuro dell'è anche Alberto Cerruti a Radio Anch'io Sport: "Non può essere un caso che tutte le squadre sono state vittime del turnover. Non è da grandi squadra puntare solo un obiettivo anche se la Roma non è in Champions League dobbiamo fare i complimenti alla squadra di Mourinho perché ha vinto.penso che non sarà ...

