Guide turistiche abilitate | il Comune pubblica il bando per la short list

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Avellino ha emanato un avviso pubblico per la redazione di un elenco didisponibili ad ottenere incarichi di natura occasionale. Potranno iscriversi alla procedura soggetti abilitati a svolgere l’attività di guida turistica in possesso di tesserino rilasciato o riconosciuto dalla Regione Campania, «che siano interessati – si legge nel– ad eventuali forme di collaborazione occasionale ed a manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell’elenco “”. L’iscrizione potrà avvenire tramite l’invio a mezzo PEC di apposita richiesta, da inoltrare all’indirizzo «ufficioprotocollo@cert..avellino.it». Gli interessati dovranno indicare quale oggetto della domanda la dicitura: “AVVISO ...

Domenica mattina si è svolto a Sanremo l'eductour per tour operator che ha previsto la visita dei giardini di Villa Ormond da parte di un gruppo diprovenienti, in particolare, da Parigi. Il tour delleper il progetto Jardival2 Un gruppo diha fatto il giro dei giardini di Villa Ormond nell'...Si è svolto, domenica scorsa a Sanremo, l'eductour per tour operator che ha previsto la visita dei giardini di Villa Ormond da parte di un gruppo diprovenienti, in particolare, da Parigi. Ad accoglierli, l'assessore con delega al verde pubblico Mauro Menozzi e il funzionario del Servizio Verde e Centri Storici, dottoressa Laura ...17 aprile 2023 - "Finalmente anche a Bologna il problema dell'abusivismo nel settore delleè diventato argomento di interesse allargato e non solo problema dei tanti professionisti attivi in questo campo sotto le Due Torri". Così Elena Scheda, presidente delle...

Tra gli appuntamenti, il 22 aprile, la visita con la guida turistica Tiziano Bordo alla scoperta del teatro comunale San Francesco. Le iniziative rientrano in “Spring”, il cartellone di eventi ...Sabato 22 aprile, alle 10, il teatro San Francesco aprirà le porte in via eccezionale a una visita curata dalla guida turistica Tiziano Bordo, che ne farà conoscere la storia e ammirare la bellezza ...