Guerra Ucraina Russia: Putin visita base militare vicino Kherson e Lugansk (Di martedì 18 aprile 2023) Guerra Ucraina Russia, Putin ha visitato a sorpresa i militari nell’autoproclamata Repubblica di Lugansk e a Kherson. Nella missione, il capo dello Stato ha ascoltato i rapporti dei comandanti militari sulla situazione nelle regioni di Kherson, Zaporizhzhia e Lugansk. Nella giornata di ieri sarebbe emersa la volontà della Russia di porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile, ma in un contesto in cui si tengano in considerazione «gli interessi di sicurezza di tutti gli Stati, senza eccezioni». Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, da Brasilia, al termine dell’incontro col cancelliere Mauro Viera, ha evocato la possibilità di un negoziato di pace, ma condizionato ad una serie di ... Leggi su zon (Di martedì 18 aprile 2023)hato a sorpresa i militari nell’autoproclamata Repubblica die a. Nella missione, il capo dello Stato ha ascoltato i rapporti dei comandanti militari sulla situazione nelle regioni di, Zaporizhzhia e. Nella giornata di ieri sarebbe emersa la volontà delladi porre fine al conflitto inil prima possibile, ma in un contesto in cui si tengano in considerazione «gli interessi di sicurezza di tutti gli Stati, senza eccezioni». Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, da Brasilia, al termine dell’incontro col cancelliere Mauro Viera, ha evocato la possibilità di un negoziato di pace, ma condizionato ad una serie di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasocerno : I ferri vecchi con cui alimentiamo una guerra senza senso in Ucraina che sta devastando il Paese e mettendo in gino… - putino : Il progetto - repubblica : Guerra in Ucraina, mercenari del gruppo Wagner confessano: 'A Bakhmut abbiamo ucciso più di venti bambini' - Miky77Coni : RT @putino: Disegnino per i bambini delle elementari. La Russia invade l’Ucraina = entra in guerra. L’Italia ed i Paesi occidentali fornisc… - kokonews5 : La guerra alle disuguaglianze. #lavoro #PNRR #Ucraina #Calenda #TerzoPolo #Azione #ItaliaViva #Renzi #Meloni… -