Guerra a sinistra sul termovalorizzatore di Roma. Boccia: «Il M5S vuol fregare la Schlein» (Di martedì 18 aprile 2023) Rischia di incenerirsi nelle polemiche sul termovalorizzatore di Roma il nuovo corso del Pd targato Elly Schlein. Sul punto la segretaria dem sconta qualche reticenza di troppo per pensare che gli alleati-rivali non ne approfittassero. Infatti, eccoli lì presentare un ordine del giorno alla Camera che fa infuriare il capogruppo dei senatori del Pd Francesco Boccia, convinto che domani l’aula dovesse parlare di Pnrr. A tenere banco, invece, e grazie agli odg di 5Stelle e Verdi-sinistra italiana sulla revoca dei poteri commissariali per il sindaco Roberto Gualtieri, sarà il termovalorizzatore. Odg di M5S e Avs per revocare i poteri commissariali di Gualtieri Che è un po’ come infilare le dita negli occhi della Schlein, che non sa più come barcamenarsi tra chi – come ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) Rischia di incenerirsi nelle polemiche suldiil nuovo corso del Pd targato Elly. Sul punto la segretaria dem sconta qualche reticenza di troppo per pensare che gli alleati-rivali non ne approfittassero. Infatti, eccoli lì presentare un ordine del giorno alla Camera che fa infuriare il capogruppo dei senatori del Pd Francesco, convinto che domani l’aula dovesse parlare di Pnrr. A tenere banco, invece, e grazie agli odg di 5Stelle e Verdi-italiana sulla revoca dei poteri commissariali per il sindaco Roberto Gualtieri, sarà il. Odg di M5S e Avs per revocare i poteri commissariali di Gualtieri Che è un po’ come infilare le dita negli occhi della, che non sa più come barcamenarsi tra chi – come ...

