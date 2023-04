Guendalina Tavassi | momento nostalgia | ricorda la sua avventura sull’Isola dei Famosi

Sarah Altobello ha rivelato che durante la festa di Endemol, Edoardoe Donnamaria non avrebbero avuto contatti. Adesso anche il fratello diha parlato del suo rapporto con l'amico. Stando alle dichiarazioni dell'ex gieffino, Donnamaria gli avrebbe ...Sui social network il pubblico continua a parlare di Edoardo e. I due fratelli sono entrati nel reality in coppia e hanno conquistato la maggior parte dei telespettatori, ottenendo ...... Vladimir Luxuria fa riferimento a quanto accaduto con Edoardo. Inizialmente molti non capivano cosa ci facesse in Honduras, etichettandolo semplicemente come il fratello di. Con ...

Guendalina Tavassi, momento nostalgia: ricorda la sua avventura ... 361 Magazine

L'ex naufrago Edoardo Tavassi commenta sui social il debutto de L'Isola dei Famosi. La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è ufficialmente partita ieri, lunedì 17 aprile 2023, su Canale 5. A commenta ...I protagonisti della scorsa edizione de L'Isola dei Famosi hanno seguito il debutto dei loro eredi e hanno commentato i loro primi ...