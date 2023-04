Guardiani della galassia, Karen Gillan: "Dopo il licenziamento di James Gunn, il cast voleva mollare Marvel" (Di martedì 18 aprile 2023) L'interprete di Nebula Karen Gillan rivela che tutto il cast della saga dei Guardiani della galassia stava per abbandonare il franchise Marvel Dopo il licenziamento di James Gunn da parte della Disney nel 2018. Quando James Gunn è stato licenziato dalla Disney nel 2018, tutto il cast principale di Guardiani della galassia ha pensato di abbandonare il franchise Marvel. A rivelarlo è l'interprete di Nebula, Karen Gillan, in un'intervista con Empire Magazine sulla realizzazione di Guardiani ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023) L'interprete di Nebularivela che tutto ilsaga deistava per abbandonare il franchiseildida parteDisney nel 2018. Quandoè stato licenziato dalla Disney nel 2018, tutto ilprincipale diha pensato di abbandonare il franchise. A rivelarlo è l'interprete di Nebula,, in un'intervista con Empire Magazine sulla realizzazione di...

