“Guardate, tutte tranne lei”. Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi e quel particolare salta all’occhio del pubblico (Di martedì 18 aprile 2023) Cristina Scuccia è arrivata all “L’Isola dei Famosi” 2023. L’ormai ex suor Cristina è sbarcata in Honduras parlando di una “Una rinascita”. “Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo”, ha spiegato prima di buttarsi dall’elicottero nel mare della spiaggia di Cayo Cochinos, dove poco dopo ha incontrato i suoi compagni di avventura. “Credo sia importante vivere la vita pienamente, la vita è un dono, questa è una esperienza di condivisone e di coraggio, se posso essere di aiuto a qualcuno ho già vinto. Ma penso che mi vedrete anche arrabbiata”, ha spiegato ancora Cristina Scuccia. “Hai mai pensato chi te lo ha fato fare?”, le ha chiesto Ilary Blasi. Leggi anche: “Vi sta fregando”. Isola dei Famosi, bomba su ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 aprile 2023)è arrivata all “L’Isola dei” 2023. L’ormai ex suorè sbarcata in Honduras parlando di una “Una rinascita”. “Sentivo che l’abito non mi permetteva piùprocesso evolutivo”, ha spiegato prima di buttarsi dall’elicottero nel mare della spiaggia di Cayo Cochinos, dove poco dopo ha incontrato i suoi compagni di avventura. “Credo sia importante vivere la vita pienamente, la vita è un dono, questa è una esperienza di condivisone e di coraggio, se posso essere di aiuto a qualcuno ho già vinto. Ma penso che mi vedrete anche arrabbiata”, ha spiegato ancora. “Hai mai pensato chi te lo ha fato fare?”, le ha chiesto Ilary Blasi. Leggi anche: “Vi sta fregando”. Isola dei, bomba su ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antracitee : RT @inrosacipria: Il momento in cui Nico è andato via e noi tutte ci siamo guardate con gli occhi felici e davanti a noi uno dei tramonti p… - M3sette : RT @BorbonicaNapoli: @kekkajumped Lo fanno ovunque e lo faranno sempre, a Napoli come a Milano Torino o Roma, in tutte le città del mondo.… - meowscloud : RT @inrosacipria: Il momento in cui Nico è andato via e noi tutte ci siamo guardate con gli occhi felici e davanti a noi uno dei tramonti p… - inrosacipria : Il momento in cui Nico è andato via e noi tutte ci siamo guardate con gli occhi felici e davanti a noi uno dei tram… - giov07841 : @juventusfans Chiellini e Bonucci lo facevano a tutte le convocazioni. Puntualmente infortunati, ma arruolabili dal… -