Greenpeace e altre ong presentano ricorso alla Corte Ue contro il gas e il nucleare “green”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) Gas efuori dall’elenco di attività con la patente “”. Dopo mesi di annunci, le ong europee hanno presentato un doppiodi giustizia Uel’inclusione delle due attività tra quelle coperte dclassificazione degli investimenti sostenibili da parte dell’Ue, nota come tassonomia.il gas si sono schierate ClientEarth, WWF Europa, Transport &Environment (T&E) e Friends of the Earth Germania, mentre otto organizzazioni nazionali di, tra cuiItalia, chiedono l’esclusione sia del gas che deldall’elenco. La presentazione dei ricorsi segue gli annunci dei mesi scorsi e fa salire a quattro i ...