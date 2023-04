‘Green Film Research Lab’, giù emissioni e meno costi sui set (Di martedì 18 aprile 2023) Riduzione delle emissioni con conseguente risparmio economico e individuazione di impatto maggiore nelle categorie alloggi e trasporti: questo è quanto emerge dal Green Film Research Lab, uno studio sull’impatto ambientale ed economico delle produzioni cinematografiche, audiovisive e digitali in Italia presentato oggi all’Anica di Roma. Alla base del progetto ci sono il disciplinare e la certificazione ‘Green Film’, progetto sviluppato nel 2016 dalla Trentino Film Commission per incentivare le produzioni ecosostenibili. Alla presentazione sono intervenuti il presidente dell’Anica Francesco Rutelli, l’assessore all’Istruzione, Università e Cultura della Provincia autonoma di Trento, Mirko Bisesti, il direttore della Trentino Film Commission, Luca Ferrario e l’esperto in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 aprile 2023) Riduzione dellecon conseguente risparmio economico e individuazione di impatto maggiore nelle categorie alloggi e trasporti: questo è quanto emerge dal GreenLab, uno studio sull’impatto ambientale ed economico delle produzioni cinematografiche, audiovisive e digitali in Italia presentato oggi all’Anica di Roma. Alla base del progetto ci sono il disciplinare e la certificazione’, progetto sviluppato nel 2016 dalla TrentinoCommission per incentivare le produzioni ecosostenibili. Alla presentazione sono intervenuti il presidente dell’Anica Francesco Rutelli, l’assessore all’Istruzione, Università e Cultura della Provincia autonoma di Trento, Mirko Bisesti, il direttore della TrentinoCommission, Luca Ferrario e l’esperto in ...

Green Film: lo studio conferma i vantaggi della certificazione Presso la sala Anica di Roma si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del protocollo Green Film Research Lab , che, dopo una breve introduzione del presidente dell'Anica Francesco Rutelli, è stato illustrato dal direttore della Trentino Film Commission Luca Ferrario . Luciano Vogli , ...