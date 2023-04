Grave lutto per Roberto Vecchioni, è morto il figlio Arrigo: “Dopo tanto dolore, è finalmente in pace” (Di martedì 18 aprile 2023) Grave lutto per Roberto Vecchioni, è morto il figlio Arrigo Grave lutto per il cantautore Roberto Vecchioni: è morto, infatti, il figlio Arrigo. A dare la notizia è stato lo stesso interprete attraverso un breve post pubblicato sul suo profilo Twitter. “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio” si legge sui social del cantautore. “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023)per, èilper il cantautore: è, infatti, il. A dare la notizia è stato lo stesso interprete attraverso un breve post pubblicato sul suo profilo Twitter. “, il nostro meravigliosoin. La famiglia chiede silenzio” si legge sui social del cantautore. “, il nostro meravigliosoè ...

