Grave Lutto per Paolo Brosio | Devastato Dal Dolore!

Un terribile Lutto ha sconvolto la vita di Paolo Brosio. Il giornalista e personaggio televisivo è affranto dal dolore. Ecco cosa è successo… Poche ore fa è venuta a mancare Anna Marcacci Brosio, mamma di Paolo Brosio. La signora aveva da poco festeggiato i 102 anni e si trovava ricoverata per alcuni problemi di salute. Anna Marcacci Brosio, nata a Marina di Pisa, viveva a Vittoria Appanna, in Versilia, con il figlio Paolo. Era stato lo stesso giornalista e personaggio tv a portarla alla ribalta, tramite la partecipazione a "Quelli che il Calcio" su Rai 2, trasformandola in una vera e propria star della tv. In seguito avevano anche registrato alcuni spot pubblicitari diventati iconici. Il triste annuncio è stato dato da Federica Panicucci durante la ...

