Gratta e Vinci, operaio vince 2 milioni e se li tiene. Gli (ex) amici lo denunciano: "Dovevamo dividerli" (Di martedì 18 aprile 2023) Avevano acquistato un Gratta e Vinci in società con una promessa: "Se Vinciamo dividiamo per tre". E invece quando il piastrellista Ricardo G. T., 42enne di origini brasiliane con residenza a Monzambano, che teneva il tagliando, ha incassato la Vincita si è intascato l'intero malloppo. Vatti a fidare degli amici, specie quando diventano milionari. E' la storia che ha portato in tribunale 3 (ex) amici: artigiani, colleghi nei cantieri, amici e, improvvisamente, "milionari". Come racconta il Corriere della Sera. Per Ricardo G. T., Giovanni S. e Christian C. sembrava essere "finalmente arrivata la svolta", il "colpo di fortuna che aspetti tutta la vita" quando avevano «Grattato» quel tagliando acquistato alla tabaccheria di Garda (Verona) il 22 febbraio ...

