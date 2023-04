Golpe in Sudan: chi sono e cosa vogliono le Rsf (Di martedì 18 aprile 2023) Ad appena due anni dall’ultimo Golpe, il Sudan vede di nuovo la sua capitale messa a ferro e fuoco dalle forze armate. A seminare il panico sono le Rapid Support Forces (Rsf), che si contendono il palazzo presidenziale e le sedi delle reti delle comunicazioni con l’esercito regolare; gli scontri hanno già causato oltre 180 InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 18 aprile 2023) Ad appena due anni dall’ultimo, ilvede di nuovo la sua capitale messa a ferro e fuoco dalle forze armate. A seminare il panicole Rapid Support Forces (Rsf), che si contendono il palazzo presidenziale e le sedi delle reti delle comunicazioni con l’esercito regolare; gli scontri hanno già causato oltre 180 InsideOver.

L'Africa vuole liberarsi degli europei. E ha iniziato dai diplomatici Mondo Sudan, tregua di 24 ore mentre i morti arrivano a 200 Luca Attanasio La decisione arrivava ... anche il Burkina Faso aveva fatto registrare due golpe nel giro di pochissimo tempo. Nel gennaio ... Sudan, tregua di 24 ore mentre i morti arrivano a 200 Mondo Nella partita del Sudan la società civile è vittima di interessi internazionali Mario Giro ... Lo scorso dicembre, dopo mesi di forte instabilità cominciati all'indomani del golpe dell'ottobre ... Sudan, chi c'è dietro alla guerra (18/04/2023) Dal colpo di stato del 2021 che mise fine al governo di transizione istituito dopo la caduta di al - Bashir due anni prima, il Sudan è gestito dall'esercito, con il leader di quel golpe, il generale ... Mondo, tregua di 24 ore mentre i morti arrivano a 200 Luca Attanasio La decisione arrivava ... anche il Burkina Faso aveva fatto registrare duenel giro di pochissimo tempo. Nel gennaio ...Mondo Nella partita della società civile è vittima di interessi internazionali Mario Giro ... Lo scorso dicembre, dopo mesi di forte instabilità cominciati all'indomani deldell'ottobre ...Dal colpo di stato del 2021 che mise fine al governo di transizione istituito dopo la caduta di al - Bashir due anni prima, ilè gestito dall'esercito, con il leader di quel, il generale ... Sudan, il golpe del generale sostenuto dalla Wagner: morti e feriti a Khartoum la Repubblica Sudan, chi c'è dietro alla guerra Dal colpo di stato del 2021 che mise fine al governo di transizione istituito dopo la caduta di al-Bashir due anni prima, il Sudan è gestito dall'esercito, con il leader di quel golpe, il generale ... Sudan, golpe Scontri a Khartoum tra al-Burhan e Hemetti Le violenze in corso nel grande paese africano nascono da una battaglia di potere interna alle forze di sicurezza. Non è una guerra civile perché la popolazione non partecipa. Gli interessi internazio ... Dal colpo di stato del 2021 che mise fine al governo di transizione istituito dopo la caduta di al-Bashir due anni prima, il Sudan è gestito dall'esercito, con il leader di quel golpe, il generale ...Le violenze in corso nel grande paese africano nascono da una battaglia di potere interna alle forze di sicurezza. Non è una guerra civile perché la popolazione non partecipa. Gli interessi internazio ...