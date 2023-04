Golf, tutto pronto per lo Zurich Classic of New Orleans: Molinari in coppia con Donald (Di martedì 18 aprile 2023) Il percorso del PGA arriverà in quel di Avondale (Usa), nello stato della Louisiana nel quale dal 20 al 23 aprile ospiterà lo Zurich Classic of New Orleans, il torneo di coppie che servirà ad incrementare ancora di più lo spettacolo del Golf. Saranno 160 i protagonisti (80 invece le squadre, ognuna composta da due giocatori) in un evento che metterà in palio 8.600.000 dollari. A difendere il titolo ci saranno Patrick Cantlay e Xander Schauffele. Attenzione però anche a Collin Morikawa/Max Homa, Sam Burns/Billy Horschel (secondi lo scorso anno), Si Woo Kim/Tom Kim. Tra i partecipanti, l’unico italiano sarà Edoardo Molinari che gareggerà insieme all’inglese Luke Donald. I due studieranno da vicino il duo tutto danese composto da Thorbjorn Olesen/Nicolai Hojgaard, ma ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Il percorso del PGA arriverà in quel di Avondale (Usa), nello stato della Louisiana nel quale dal 20 al 23 aprile ospiterà loof New, il torneo di coppie che servirà ad incrementare ancora di più lo spettacolo del. Saranno 160 i protagonisti (80 invece le squadre, ognuna composta da due giocatori) in un evento che metterà in palio 8.600.000 dollari. A difendere il titolo ci saranno Patrick Cantlay e Xander Schauffele. Attenzione però anche a Collin Morikawa/Max Homa, Sam Burns/Billy Horschel (secondi lo scorso anno), Si Woo Kim/Tom Kim. Tra i partecipanti, l’unico italiano sarà Edoardoche gareggerà insieme all’inglese Luke. I due studieranno da vicino il duodanese composto da Thorbjorn Olesen/Nicolai Hojgaard, ma ...

