Goldberg | “Vince McMahon mi aveva promesso un match di ritiro | me lo merito”

...19 saliranno sul palco il sassofonista argentino Javier Girotto e il fisarmonicista italiano... e, sempre alle 18, il pianista Luca Rasca darà vita alle Variazioniall'auditorium della ...Nel 2017una borsa di studio per partecipare all' International Congress of voice teachers ...Sabato 15 aprile 19.30 Capua Museo Campano Musica da Camera QuartettoJingzhi Zhang & ...A 20 anniil Premio della Critica al Concorso Tchaikovsky di Mosca nello stesso anno riceve ... eseguendo i due libri del Clavicembalo ben temperato e le Variazioni. Entrambe le ...

Goldberg indignato con la WWE, vuole un ultimo grande match Spazio Wrestling

The reason why these rumors are out there is because Vince McMahon and I had a handshake understanding that after the Roman Reigns match, I would have a proper retirement match and that hasn't come to ...via WWE During an interview with 93.7 The Ticket, Goldberg was asked about his future and said he had a handshake agreement with Vince McMahon after losing to Roman Reigns. WWE hasn't followed through ...