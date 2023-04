Goldberg: “Non mi ritireró finchè non avró un match di addio” (Di martedì 18 aprile 2023) Recentemente, Goldberg ha mostrato tutto il suo risentimento nei confronti della WWE, colpevole di aver infranto la promessa riguardo un eventuale match di addio. Vista la situazione, l’ex wrestler della WCW, che giá aveva dichiarato di non voler aspettare troppo una chiamata da Stamford, ha iniziato a valutare tutte le possibili alternative. Un “addio appropriato” Durante un’intervista sul canale YouTube “93.7 The Ticket“, Goldberg ha ribadito la sua posizione a riguardo, ipotizzando anche un possibile tour mondiale come fece The Great Muta: “Andare in una tournée mondiale promossa da me stesso è una possibilità. Ehi, sono un uomo d’affari e sono fortunatamente nella posizione in cui credo fermamente di poterlo realizzare. Alla fine, come ho detto, credo che il mio personaggio meriti un ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 18 aprile 2023) Recentemente,ha mostrato tutto il suo risentimento nei confronti della WWE, colpevole di aver infranto la promessa riguardo un eventualedi. Vista la situazione, l’ex wrestler della WCW, che giá aveva dichiarato di non voler aspettare troppo una chiamata da Stamford, ha iniziato a valutare tutte le possibili alternative. Un “appropriato” Durante un’intervista sul canale YouTube “93.7 The Ticket“,ha ribadito la sua posizione a riguardo, ipotizzando anche un possibile tour mondiale come fece The Great Muta: “Andare in una tournée mondiale promossa da me stesso è una possibilità. Ehi, sono un uomo d’affari e sono fortunatamente nella posizione in cui credo fermamente di poterlo realizzare. Alla fine, come ho detto, credo che il mio personaggio meriti un ...

