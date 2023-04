Gnocchi di pane con rucola e pomodori | velocissimi e tanto buoni!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 18 aprile 2023) Ogniconcedersi un bel piatto ricco e goloso fa bene a tutti e anche se è un pochino più calorico, pazienza non si può mica sempre stare attenti a tutto! Allora oggi prepariamo glidi, un piatto ricco e goloso che non ci farà rimpiangere quelli tradizionali, anzi, con ogni probabilità li sostituiranno di frequente nelle nostre tavole. Per condirli useremo un pesto dini e olive. Ingredienti 200 grammi diKaiser raffermo, 150-200 ml di latte, 2 uova, 50 grammi di farina, 180 grammi di pecorino romano, un paio di cucchiai di pepe bianco, 100 grammi di, 15 grammi di noci, mezzo spicchio d’aglio, 1 cubetto di ghiaccio, olio evo qb, sale qb, 250 grammio ...