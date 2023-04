Gme, prezzo dell'elettricità in Borsa cala a 134,50 euro a Mwh (Di martedì 18 aprile 2023) Nella settimana da lunedì 10 a domenica 16 aprile, il Gme ha registrato un prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica (Pun) pari a 134,50 euro a MWh, in calo del 10,8% rispetto a 150,79 euro ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Nella settimana da lunedì 10 a domenica 16 aprile, il Gme ha registrato unmedio di acquisto'energia elettrica (Pun) pari a 134,50a MWh, in calo del 10,8% rispetto a 150,79...

Gme, prezzo dell'elettricità in Borsa cala a 134,50 euro a Mwh Nella settimana da lunedì 10 a domenica 16 aprile, il Gme ha registrato un prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica (Pun) pari a 134,50 euro a MWh, in calo del 10,8% rispetto a 150,79 euro della settimana precedente. I volumi di energia elettrica ...