Gli Usa, il Paese dove è normale uccidere qualcuno se sbaglia strada (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr – Sembra quasi che negli Usa uccidere sia un hobby. Sì, siamo partiti in tono decisamente estremo e volutamente iperbolico, siamo perfettamente consci che non sia così. Però la faciltà con cui oltreoceano il "grilletto facile" si trasforma sovente in "strage facile", o in incidente drammatico ma sempre coinvolgente la trama dell'uso istintivo delle armi è un fatto sociale che non può essere sottaciuto. E le ultime vicende legate a due ragazzi, Ralph Pual Yarl e Kaylin Gillis, lo evidenziano in modo particolarmente inquietante. Yari e Gillis, negli Usa si può uccidere anche qualcuno che sbaglia strada (o casa) La cultura delle armi, prima ancora che la loro diffusione, sembra davvero qualcosa di enormemente radicato nella mentalità del cittadino statunitense medio. Questo, ovviamente, non ...

