Gli ecovandali di Ultima generazione bloccano il traffico a Tor di Quinto: insulti e video esilaranti (Di martedì 18 aprile 2023) I romani hanno vissuto un’altra mattinata di passione a causa degli ecovandali di Ultima generazione, i quali hanno pensato bene di bloccare via di Tor di Quinto, all’altezza di Ponte Milvio, all’ora di punta. Ecco come l’hanno raccontata nel loro comunicato: «I cittadini (si riferiscono a loro stessi così, ndr) hanno discusso con gli automobilisti presenti sulla gravità della situazione climatica corrente e dell’inaccettabilità dell’inazione della politica». Ecco com’è andata: clacson impazziti, motorini che li scavalcavano senza degnarli di uno sguardo; automobilisti che dagli abitacoli urlavano «avete rotto il ca…»; che salivano sui marciapiedi con le macchine pur di aggirarli; pedoni che assistevano compiacenti alla scena dei poliziotti che li trascinavano via, ricordando che «la gente deve anna’ a lavora’». ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) I romani hanno vissuto un’altra mattinata di passione a causa deglidi, i quali hanno pensato bene di bloccare via di Tor di, all’altezza di Ponte Milvio, all’ora di punta. Ecco come l’hanno raccontata nel loro comunicato: «I cittadini (si riferiscono a loro stessi così, ndr) hanno discusso con gli automobilisti presenti sulla gravità della situazione climatica corrente e dell’inaccettabilità dell’inazione della politica». Ecco com’è andata: clacson impazziti, motorini che li scavalcavano senza degnarli di uno sguardo; automobilisti che dagli abitacoli urlavano «avete rotto il ca…»; che salivano sui marciapiedi con le macchine pur di aggirarli; pedoni che assistevano compiacenti alla scena dei poliziotti che li trascinavano via, ricordando che «la gente deve anna’ a lavora’». ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madforfree : Superficiale la proposta del ministro Sangiuliano di “far pagare” agli ecovandali i danni da loro causati. Il probl… - AnnalisaChirico : “Gli ecovandali sono anticipatici, perciò non rendono un gran servizio alla causa. Vadano a imbrattare in Cina: i g… - aude_ita : RT @SecolodItalia1: Gli ecovandali di Ultima generazione bloccano il traffico a Tor di Quinto: insulti e video esilaranti - SecolodItalia1 : Gli ecovandali di Ultima generazione bloccano il traffico a Tor di Quinto: insulti e video esilaranti… - Daniele18748753 : @matteosalvinimi Che vadano in Cina a fare gli ecovandali se hanno il coraggio.! -