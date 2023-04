Giustizia riparativa e approccio riparativo a scuola. Come rivedere il Regolamento d’Istituto (Di martedì 18 aprile 2023) Il d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. “riforma Cartabia”), negli artt. dal 42 al 67, introduce in Italia una disciplina organica della Giustizia riparativa, anche in attuazione di autorevoli risoluzioni e direttive europee e internazionali, Come la Risoluzione ONU 12/2002 (definisce la Giustizia riparativa Come un paradigma L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 aprile 2023) Il d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. “riforma Cartabia”), negli artt. dal 42 al 67, introduce in Italia una disciplina organica della, anche in attuazione di autorevoli risoluzioni e direttive europee e internazionali,la Risoluzione ONU 12/2002 (definisce laun paradigma L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComunediCuneo : Al via due seminari formativi sulla giustizia riparativa - Comune di Cuneo - Portale Istituzionale… - zazoomblog : Giustizia riparativa e approccio riparativo a scuola. Come rivedere il Regolamento d’Istituto - #Giustizia… - orizzontescuola : Giustizia riparativa e approccio riparativo a scuola. Come rivedere il Regolamento d’Istituto - mimmocortese : Forze di Pace, Vaticano e Giustizia Riparativa in Ucraina. Ogni volta che si mette al centro la “terra” – prima, o… - Ravenna24ore : Giustizia riparativa, nuovi percorsi per favorire la risoluzione dei conflitti -