Giuseppe Giofrè nota una cosa di Ramon | che replica | “Mi dà fastidio”

Leggi su biccy

(Di martedì 18 aprile 2023) Da quando ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici di Maria,ha sempre dimostrato di essere un’eccellenza nella danza classica. Le cose sono cambiate soprattutto al serale, quando il ballerino ha dovuto cimentarsi anche in altri stili e in questi casi è sembrato fuori posto. Questal’hata anchee l’ha detta sabato scorso all’alunno. “Hoto una. Hai provato a dare un’interpretazione ad un pezzo non classico. Devo ammettere che ti trovo meno carismatico quando vai fuori dal classico puro”.al giudizio di. Durante il daytime di ieri i ragazzi di Amici hanno avuto modo di commentare le critiche che gli hanno mosso i giudici e i ...