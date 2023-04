Giuntoli: «Speriamo che Osimhen giochi tutta la partita. Cr7? Non ci abbiamo mai pensato» (Di martedì 18 aprile 2023) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida di Champions tra Napoli e Milan Osimhen «Siamo molto contenti del suo rientro, non sappiamo per quanto ce ne avrà ma lui è uno che riesce ad andare anche oltre e quindi Speriamo che riesca a giocarla tutta» Le scelte di Spalletti? «Mario Rui è stato scelto per la sua qualità tecnica, perché il suo palleggio ci può dare tantissimo dovendo fare la partita. Ndombele era fresco e credo che Spalletti abbia fatto una scelta di questo tipo. Politano è sempre alternato, credo che rispetto a Lozano sia meno verticale ma un grandissimo palleggiatore» Senti che sia stata una fortuna non aver portato Cr7 al Napoli? «Onestamente non ci abbiamo mai pensato. Avevamo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida di Champions tra Napoli e Milan«Siamo molto contenti del suo rientro, non sappiamo per quanto ce ne avrà ma lui è uno che riesce ad andare anche oltre e quindiche riesca a giocarla» Le scelte di Spalletti? «Mario Rui è stato scelto per la sua qualità tecnica, perché il suo palleggio ci può dare tantissimo dovendo fare la. Ndombele era fresco e credo che Spalletti abbia fatto una scelta di questo tipo. Politano è sempre alternato, credo che rispetto a Lozano sia meno verticale ma un grandissimo palleggiatore» Senti che sia stata una fortuna non aver portatoal Napoli? «Onestamente non cimai. Avevamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanistapelato : RT @MilanNewsit: Napoli, Giuntoli a Sky: 'Contenti del rientro di Osimhem, speriamo tenga per tutta la partita' - tuttonapoli : Giuntoli a Sky: 'Speriamo che Osimhen terrà, è un giocatore che va oltre. CR7? Non ci abbiamo mai pensato' - StefanoChiap85 : RT @MilanNewsit: Napoli, Giuntoli a Sky: 'Contenti del rientro di Osimhem, speriamo tenga per tutta la partita' - ManuFilippone95 : RT @MilanNewsit: Napoli, Giuntoli a Sky: 'Contenti del rientro di Osimhem, speriamo tenga per tutta la partita' - MilanNewsit : Napoli, Giuntoli a Sky: 'Contenti del rientro di Osimhem, speriamo tenga per tutta la partita' -