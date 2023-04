Giuntoli prima del Milan: “Speriamo che Osimhen duri tutta la partita” (Di martedì 18 aprile 2023) Cristiano Giuntoli prima della partita si ferma ai microfoni di Sky Sport, riflettendo sui diversi temi del match tra il suo Napoli e il Milan in Champions League. prima di tutto Victor Osimhen: “Siamo molto contenti del rientro di Victor, non sappiamo per quanto ne avrà e Speriamo che possa giocare tutta la partita”. Sulle scelte di Spalletti, Giuntoli ha sottolineato: “Mario Rui gioca al posto di Olivera perché ha una qualità tecnica importante e nel palleggio ci può dare tanto, basta vedere gli assist che ha fatto in questa stagione, per Ndombelè al posto di Elmas è importante sapere che è fresco e Spalletti su di lui ha fatto una scelta di tipo fisico. Politano e Lozano invece l’allenatore li sta alternando e in ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Cristianodellasi ferma ai microfoni di Sky Sport, riflettendo sui diversi temi del match tra il suo Napoli e ilin Champions League.di tutto Victor: “Siamo molto contenti del rientro di Victor, non sappiamo per quanto ne avrà eche possa giocarela”. Sulle scelte di Spalletti,ha sottolineato: “Mario Rui gioca al posto di Olivera perché ha una qualità tecnica importante e nel palleggio ci può dare tanto, basta vedere gli assist che ha fatto in questa stagione, per Ndombelè al posto di Elmas è importante sapere che è fresco e Spalletti su di lui ha fatto una scelta di tipo fisico. Politano e Lozano invece l’allenatore li sta alternando e in ...

