(Di martedì 18 aprile 2023) Alle ore 21 inizierà quella che potremo azzardare a chiamare la partita più importante della storia del. Infatti allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League trae Milan, con i rossoneri avanti per 1 a 0 grazie al risultato della gara d’andata. Partenopei che nella loro storia non hanno mai raggiunto i quarti di finale della massima competizione europea e che, ribaltando il risultato della gara d’andata, potrebbero superare questo glorioso traguardo accedendo alla semifinale.emozionato: “La sera più speciale!” Cristianoha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Infinity durante il pre-partita di-Milan: Sentivo parlare di orgoglio e anche noi siamo orgogliosi. È ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Giuntoli “preoccupa” i tifosi del Napoli: l’ha detto in diretta su Osimhen! -

Gli occhi di Manchester United e PSG sul difensore Kim: la clausola (bassa) può favorire il suo trasferimento ma ADL vuole bloccarlo.Tra l'altro,ha deciso di imparare l'inglese proprio per allargare le possibilità del suo futuro e questonon poco Aurelio De Laurentiis . Anche in Italia, naturalmente, non ...Fra i 45 e i 50 milioni di euro,perché oggi facilmente accessibile per i club di Premier League o per una squadra come il PSG . E allora- De Laurentiis lavorano al rinnovo. E ...