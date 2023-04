Giuntoli: «Non dobbiamo pensare a quello he è passato, oggi vogliamo fare la storia» (Di martedì 18 aprile 2023) Ai microfoni di Mediaset Infinity+, nel pre partita di Napoli Milan, è intervenuto in diretta Cristiano Giuntoli: «Siamo molto orgogliosi di essere qui, stiamo per giocarci l’accesso ad una semifinale di Champions. Il Milan parte in vantaggio per il gol in casa e le nostre due assenze. Noi però non dobbiamo pensare a quello che è successo, pensiamo solo al campo e al fatto che vogliamo fare la storia» Sul futuro di Kvara «In questo momento Kvaratskhelia ha tanti anni di contratto, abbiamo un modo di lavorare di grande rapporto sempre con tutti gli agenti e i nostri calciatori. In avanti ci sarà modo, ma ora pensiamo al campo. E’ un calciatore molto importante è stato capace di dimostrarlo. Può fare anche il centravanti, ma ora pensiamo a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Ai microfoni di Mediaset Infinity+, nel pre partita di Napoli Milan, è intervenuto in diretta Cristiano: «Siamo molto orgogliosi di essere qui, stiamo per giocarci l’accesso ad una semifinale di Champions. Il Milan parte in vantaggio per il gol in casa e le nostre due assenze. Noi però nonche è successo, pensiamo solo al campo e al fatto chela» Sul futuro di Kvara «In questo momento Kvaratskhelia ha tanti anni di contratto, abbiamo un modo di lavorare di grande rapporto sempre con tutti gli agenti e i nostri calciatori. In avanti ci sarà modo, ma ora pensiamo al campo. E’ un calciatore molto importante è stato capace di dimostrarlo. Puòanche il centravanti, ma ora pensiamo a ...

