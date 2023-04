Giulio Giaccio | ucciso per «errore» | gli imputati offrono un risarcimento | ma la famiglia rifiuta | «Non c’è somma che ci ripaghi»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : #Napoli Oggi l'udienza preliminare per i tre imputati per la morte di Giulio Giaccio, il giovane operaio 26enne seq… - ZiaGabriella1 : RT @fanpage: Il giovane operaio, 26 anni, fu vittima di uno scambio di persona: il 30 luglio del 2000 a Pianura, periferia Ovest di Napoli,… - lacittanews : Argomenti trattati All’alba del nuovo millennio, nella piena estate del 2000, Giulio Giaccio è stato ucciso con un… - glooit : Giulio Giaccio sciolto nell’acido per errore, i killer offrono un risarcimento: la famiglia rifiuta leggi su Gloo… - Roseinfiore : RT @Corriere: Giaccio, ucciso e sciolto nell'acido «per errore»: i killer offrono risarcimento ai familiari ma loro rifiutano: «Vogliamo gi… -

Una storia terribile, quella che ha coinvolto, ucciso 'per errore' a Napoli , e poi sciolto nell'acido. L'omicidio avvenne il 30 luglio del 200, a Pianura nella periferia del capoluogo campano. 'Confidiamo esclusivamente nelle ...commenta Per l'omicidio di, ucciso 'per errore' a Napoli , e poi sciolto nell'acido , i familiari della vittima non vogliono soldi. 'Confidiamo esclusivamente nelle determinazioni dell'autorità giudiziaria. ...Una fine orribile, quella di, ucciso e sciolto nell'acido per un errore di persona. Oggi, a 23 anni di distanza, la famiglia dell'operaio ucciso a Napoli nel 2000 ha rifiutato i soldi offerti alla vigilia del ...

Sciolto nell’acido a 26 anni per errore, i due killer offrono un risarcimento alla famiglia. Ma arriva il no:… La Stampa

Giulio Giaccio fu ucciso brutalmente, perché scambiato per un’altra persona, e sciolto nell’acido. E, adesso, i responsabili della sua morte, per sottrarsi all’ergastolo, hanno offerto un risarcimento ...I familiari di Giulio Giaccio hanno rifiutato la proposta di risarcimento danni da parte dei due uomini arrestati per essere stati i mandanti dell'omicidio dell'operaio 26enne. I due killer sono Salva ...