Giulio Giaccio, sciolto nell'acido a 26 anni per uno scambio di persona: la proposta oscena dei killer (Di martedì 18 aprile 2023) Giulio Giaccio era un operaio di 26 anni ed era totalmente estraneo al mondo del crimine. I suoi aguzzini, nei panni di falsi poliziotti, lo avevano sequestrato e poi ucciso, sciogliendolo nell'acido, il 30 luglio 2000, a Pianura (nella periferia occidentale di Napoli), per uno scambio di persona. Gli assassini volevano vendicare un torto subito. Giaccio era infatti stato scambiato per l'amante della sorella divorziata di uno dei due sicari, una relazione ritenuta da lui "sconveniente". Ora, in attesa dell'udienza preliminare, che inizierà oggi a Napoli davanti alla giudice Valentina Giovanniello, Salvatore Cammarota e Carlo Nappi, rispettivamente 56 e 64 anni, entrambi legati al clan Polverino, hanno avanzato ...

