Giulia Salemi | shopping ' folle' in profumeria | la cifra che ha speso lascia senza parole i fan

(Di martedì 18 aprile 2023) ' Ma puoi non fartelo un giretto da Sephora , raga?. Ere per di più 600 dollari l'ultimo giorno…? ' .sui social non fa mistero di impazzire per trucchi e makeup , tanto da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martimichielii : RT @RobertaTalia_: Giulia Salemi, Valentina Ferragni e Paola di Benedetto al Coachella 2053 - Fresa60694515 : La superficialità di Giulia Salemi, in questi giorni è peggiorata e la compagnia della sua assistente è davvero neg… - ElenaPedota : RT @RobertaTalia_: Giulia Salemi, Valentina Ferragni e Paola di Benedetto al Coachella 2053 - giusydausi : RT @361_magazine: - robertafatta1 : RT @tendenzetv: 'Giulia Salemi': perché da giorni continua ad attirare l'attenzione per la sua presenza, i look e gli scatti pubblicati sui… -

' Ma puoi non fartelo un giretto da Sephora , raga. E lasciare per di più 600 dollari l'ultimo giorno… ' .sui social non fa mistero di impazzire per trucchi e makeup , tanto da rivelare insieme all'amica quanto ha speso al negozio Sephora di Los Angeles prima di volare in Italia . 'Cristiano ...Mistero anche sul ruolo di, che forse potrebbe diventare opinionista insieme a Soleil . Infine, si dice che la durata sarà più ridotta rispetto a quella delle precedenti edizioni: ......spende ben 600 dollari in un batter d'occhio nella profumeria di Los Angeles

Quanto costa una limonata al Coachella Giulia Salemi spiffera il prezzo (SPOILER: TANTO) Novella 2000

«Ma puoi non fartelo un giretto da Sephora, raga”. “E lasciare per di più 600 dollari l’ultimo giorno…». Giulia Salemi sui social non fa mistero di impazzire per trucchi e makeup, tanto da rivelare ...L’influencer 30enne non bada a spese per i prodotti che adora L'ultimo giorno negli Usa, dopo il Coachella, si dà al beauty shopping Giulia Salemi, dopo essersi divertita da pazzi al Coachella 2023, ...