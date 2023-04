Giudice Sportivo | sale a tre il conto dei diffidati Nessuno stop per il Palermo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna sola ammonizione per il Benevento contro la Reggina. Un piccolo record per la Strega, ma un giallo in parte pesante in vista di un rush finale che, si spera, possa condurre a una miracolosa salvezza. Pasquale Schiattarella, infatti, torna in diffida e al prossimo cartellino sarà costretto a fermarsi per un turno. Il centrocampista partenopeo ha rimediato la nona ammonizione stagionale, entrando a far parte dell’elenco deiche comprende i difensori Kamil Glik e Gaetano Letizia. Per la prossima trasferta di, dunque, Andrea Agostinelli non avrà calciatori squalificati. Al netto degli infortunati, il tecnico di Ancona avrà l’intera rosa a disposizione per la trasferta in Sicilia. Un ragionamento valido anche per Eugenio Corini. Il, infatti, non ha ...