Giudice Sportivo: Pietro Beruatto fermato per 1 turno (Di martedì 18 aprile 2023) 18 Aprile 2023 Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B, Cons. Germana Panzironi, ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimo turno del campionato Cadetto. Squalifica di 1 giornata. Pietro Beruatto “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione)” Nell’elenco dei diffidati del Pisa Sporting Club, figura adesso soltanto il calciatore Giuseppe Sibilli Fonte articolo e foto: pisasportingclub.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di martedì 18 aprile 2023) 18 Aprile 2023 Ildella Lega Nazionale Professionisti Serie B, Cons. Germana Panzironi, ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimodel campionato Cadetto. Squalifica di 1 giornata.“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione)” Nell’elenco dei diffidati del Pisa Sporting Club, figura adesso soltanto il calciatore Giuseppe Sibilli Fonte articolo e foto: pisasportingclub.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Giudice Sportivo su #LazioJuventus: “Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 39° del… - TUTTOB1 : Serie B, le decisioni del Giudice sportivo: quattro calciatori fermati per un turno - pianetagenoa : Giudice sportivo: una giornata di stop a Eckert, collaboratore tecnico del Genoa - - TuttoAscoli : Serie BKT - Le decisioni del Giudice Sportivo: Forte fermato per un turno - TUTTOB1 : Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: quattro calciatori fermati per un turno -