Giudice Sportivo: multe per Juve, Lazio e Sarri. Il Milan perde un titolare (Di martedì 18 aprile 2023) Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023) Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Giudice Sportivo su #LazioJuventus: “Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 39° del… - internewsit : Serie A, Giudice Sportivo 30ª giornata: Inter, nuovo diffidato - - VoceGiallorossa : ????? Giudice Sportivo - Un turno di squalifica a Rapetti #ASRoma - sportli26181512 : Giudice Sportivo: multe per Juve, Lazio e Sarri. Il Milan perde un titolare: Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mast… - LALAZIOMIA : Giudice Sportivo: multe per Juve, Lazio e Sarri. Il Milan perde un titolare -