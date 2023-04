Gisella Cardia | la veggente della Madonna di Trevignano è tornata a casa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 aprile 2023) Dopo lo scandalo che si è abbattuta sulla testa di, all’anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla, laha deciso di tornare aRomano. Prima è ricomparsa in una nuova diretta televisiva, poi si è rifatta viva nella cittadina, incurante di come le sue “azioni miracolose” siano state bollate come “truffa” anche dal Vaticano. Nonostante siano molteplici le testimonianze di raggiri compiuti dalla falsa sensitiva, ancora prosegue con la narrazionesuache piange sangue e soprattutto di come parli con la Vergine Maria.torna aRomano e prosegue la truffa Laaveva fatto perdere le proprie tracce dopo Pasqua, ovvero quando era scoppiato lo scandalo sulla ...