Giroud stringe i denti: ecco come sta l’ariete di Pioli (Di martedì 18 aprile 2023) Olivier Giroud giocherà titolare Napoli-Milan, rientrato l’allarme per un possibile infortunio dell’attaccante francese. Non se la sarebbe persa per nulla al mondo, così Giroud ha stretto i denti ed ha dato la sua massima disponibilità a giocare la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il francese, che non è sceso in campo nella sfida con il Bologna, aveva accusato qualche problema muscolare durante la settimana. Napoli-Milan: le condizioni di Giroud “Il tecnico milanista riparte da Olivier Giroud, che ieri ha svolto l’intera sessione di allenamento con il gruppo nonostante qualche piccolo acciacco. Il francese stringerà i denti e guiderà l’attacco in uno stadio che gli haportato fortuna l’anno scorso con un gol decisivo per la corsa allo scudetto” ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 aprile 2023) Oliviergiocherà titolare Napoli-Milan, rientrato l’allarme per un possibile infortunio dell’attaccante francese. Non se la sarebbe persa per nulla al mondo, cosìha stretto ied ha dato la sua massima disponibilità a giocare la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il francese, che non è sceso in campo nella sfida con il Bologna, aveva accusato qualche problema muscolare durante la settimana. Napoli-Milan: le condizioni di“Il tecnico milanista riparte da Olivier, che ieri ha svolto l’intera sessione di allenamento con il gruppo nonostante qualche piccolo acciacco. Il franceserà ie guiderà l’attacco in uno stadio che gli haportato fortuna l’anno scorso con un gol decisivo per la corsa allo scudetto” ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideChiabrera : RT @catapiolta: (5/6) #Giroud 6: stringe i denti nella speranza di non far entrare Origi e solo per questo merita la sufficienza. All. #P… - yassine01937035 : RT @JorgjiG: Da #Milanello, #Giroud e #Kjaer in gruppo con il francese che stringe i denti mentre #Thiaw lavoro personalizzato dopo la cont… - JorgjiG : Da #Milanello, #Giroud e #Kjaer in gruppo con il francese che stringe i denti mentre #Thiaw lavoro personalizzato d… - catapiolta : (5/6) #Giroud 6: stringe i denti nella speranza di non far entrare Origi e solo per questo merita la sufficienza.… - serieApallone : Napoli-Milan, Giroud stringe i denti: le condizioni dell'attaccante: Napoli-Milan, prenderà vita domani sera .....… -