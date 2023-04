Giroud: «Semifinale con l’Inter perché no. Ultima parola Benfica!» (Di martedì 18 aprile 2023) Olivier Giroud dopo Napoli-Milan 1-1 su Sky Sport ha parlato del passaggio del turno in Champions League e la possibilità di affrontare anche l’Inter in Semifinale. Semifinale – Olivier Giroud segna nel “derby” italiano con il Napoli e della possibilità di affrontare l’Inter: «Vincere la Champions League con il Milan? Possiamo sognare, è molto speciale, adesso però ci saranno tutte squadre fortissime. Giochiamo con l’Inter? perché no, sarà una bella Semifinale però il Benfica non ha dato la sua Ultima parola». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Olivierdopo Napoli-Milan 1-1 su Sky Sport ha parlato del passaggio del turno in Champions League e la possibilità di affrontare anchein– Oliviersegna nel “derby” italiano con il Napoli e della possibilità di affrontare: «Vincere la Champions League con il Milan? Possiamo sognare, è molto speciale, adesso però ci saranno tutte squadre fortissime. Giochiamo conno, sarà una bellaperò il Benfica non ha dato la sua». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...

