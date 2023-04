Giroud e Maignan piegano il Napoli: Milan vola in semifinale (Di martedì 18 aprile 2023) Il Milan pareggia 1-1 al Maradona, dopo il successo di misura a San Siro, e si qualifica per la semifinale di Champions League, dove attenderà la vincente tra Inter e Benfica, con un probabile derby meneghino. Gara che il Napoli di Spalletti ha cercato in tutti i modi di vincere, attaccando per tutti i 90', ma gli errori degli attaccanti, l'ottima difesa del Milan, la parata di Maignan sul rigore calciato da Kvara a 10' dalla fine, come aveva fatto anche Meret nel primo tempo su Giroud, e la cavalcata di Leao che ha regalato il gol al 9 francese, hanno determinato questo quarto di finale di ritorno. Arrivato troppo tardi al 93' il gol del pari di Osimhen. La squadra di Spalletti in tre gare con i rossoneri in pochi giorni deve però rammaricarsi del fatto di aver segnato un solo gol, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Ilpareggia 1-1 al Maradona, dopo il successo di misura a San Siro, e si qualifica per ladi Champions League, dove attenderà la vincente tra Inter e Benfica, con un probabile derby meneghino. Gara che ildi Spalletti ha cercato in tutti i modi di vincere, attaccando per tutti i 90', ma gli errori degli attaccanti, l'ottima difesa del, la parata disul rigore calciato da Kvara a 10' dalla fine, come aveva fatto anche Meret nel primo tempo su, e la cavalcata di Leao che ha regalato il gol al 9 francese, hanno determinato questo quarto di finale di ritorno. Arrivato troppo tardi al 93' il gol del pari di Osimhen. La squadra di Spalletti in tre gare con i rossoneri in pochi giorni deve però rammaricarsi del fatto di aver segnato un solo gol, ...

