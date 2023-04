Giorgio Panariello e Marco Masini in tour insieme | le prime date e i biglietti

(Di martedì 18 aprile 2023)innell’estate 2023 per uno spettacolo fatto di amicizia, monologhi e canzoni: lee i, come nasce questo spettacolo?: È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo,sia stato l’unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita.: Ringrazioper aver accettato l’invito nel mio spettacolo, così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e ...

Coppia inedita a Vicenza in Festival. Il palcoscenico di piazza dei Signori ospiterà giovedì 7 settembre, alle 21, il nuovo spettacolo die Marco Masini, per la prima volta insieme in tour. Comicità e musica si intrecciano nel festival organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza, che fra ...

“Panariello Vs Masini”, lo strano incontro va in scena nelle arene estive LA NAZIONE

