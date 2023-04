Giorgio Gori spiega perché la stretta sui migranti farà solo male agli italiani (Di martedì 18 aprile 2023) «Il governo si deve fermare. Le nuove norme sull’immigrazione creano gravi problemi alle città, per le ricadute su sicurezza e degrado, e al tempo stesso all’economia del Paese, che va in difficoltà senza l’ingresso di nuovi lavoratori». Giorgio Gori, sindaco del Partito democratico di Bergamo, a Repubblica spiega perché serve «un’opposizione durissima» al decreto Cutro. «Se non verrà modificato, a farne le spese saranno innanzitutto i cittadini italiani», dice. Il problema, secondo il sindaco, è che oltre a limitare gli ingressi di migranti, «che servono come il pane alle imprese», la destra «vuol rendere ancora più difficile l’integrazione di chi è già arrivato, e nessuno sarà in grado di rimpatriare. Il risultato sarà quello di ingrossare le fila di cittadini extracomunitari che ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 aprile 2023) «Il governo si deve fermare. Le nuove norme sull’immigrazione creano gravi problemi alle città, per le ricadute su sicurezza e degrado, e al tempo stesso all’economia del Paese, che va in difficoltà senza l’ingresso di nuovi lavoratori»., sindaco del Partito democratico di Bergamo, a Repubblicaserve «un’opposizione durissima» al decreto Cutro. «Se non verrà modificato, a farne le spese saranno innanzitutto i cittadini», dice. Il problema, secondo il sindaco, è che oltre a limitare gli ingressi di, «che servono come il pane alle imprese», la destra «vuol rendere ancora più difficile l’integrazione di chi è già arrivato, e nessuno sarà in grado di rimpatriare. Il risultato sarà quello di ingrossare le fila di cittadini extracomunitari che ...

