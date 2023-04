Giorgia Meloni ha inaugurato il Salone del Mobile (Di martedì 18 aprile 2023) La premier Giorgia Meloni è stata presente all’inaugurazione del Salone del Mobile che da oggi al 23 aprile si terrà a Rho Milano Fiera. L’accoglienza di Giorgia Meloni Ad accogliere la presidente del Consiglio Maria Porro, la presidente del Salone del Mobile, e Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo. Le parole di Maria Porro “Finalmente il mondo torna a Milano oggi per il Salone” ha osservato Porro, precisando che le prevendite sono un terzo in più dello scorso anno (+33%). Le considerazioni di Claudio Feltrin La presenza di Meloni, secondo Feltrin, “è per noi motivo di orgoglio e la testimonianza tangibile di quanto il Salone del Mobile e la filiera del ... Leggi su zon (Di martedì 18 aprile 2023) La premierè stata presente all’inaugurazione deldelche da oggi al 23 aprile si terrà a Rho Milano Fiera. L’accoglienza diAd accogliere la presidente del Consiglio Maria Porro, la presidente deldel, e Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo. Le parole di Maria Porro “Finalmente il mondo torna a Milano oggi per il” ha osservato Porro, precisando che le prevendite sono un terzo in più dello scorso anno (+33%). Le considerazioni di Claudio Feltrin La presenza di, secondo Feltrin, “è per noi motivo di orgoglio e la testimonianza tangibile di quanto ildele la filiera del ...

