Giorgia Meloni è un Giano bifronte: guarda al presente e al futuro fingendo coerenza (Di martedì 18 aprile 2023) di Carmelo Sant'Angelo Non potendo aver fatto, per mancanza di tempo, "anche cose buone", alcuni avversari politici riconoscono alla Presidente Meloni la dote dell'intelligenza. Come dubitarne, visto che dall'attività politica ne trae un reddito fin dalla tenera età di 21 anni. In Italia l'intelligenza, soprattutto in politica, coincide con l'astuzia, cioè la capacità di raggiungere i propri fini. Nel nostro caso siamo in presenza di una figura mitologica, bicefala, un Giano bifronte, che può guardare contemporaneamente al presente e al futuro fingendosi coerente. Sovranista all'opposizione, professa una devota fede atlantica scegliendo un ministro degli Esteri accettato dagli Usa e si genuflette a Bruxelles offrendo in sacrificio un ministro dell'economia gradito dai ...

