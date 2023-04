"Giorgia Meloni? Diamole tempo": da Francesco Rutelli una lezione alla sinistra (Di martedì 18 aprile 2023) «La sfida ambientale non può essere ideologica». Così inizia il suo ultimo libro Francesco Rutelli, già sindaco di Roma, ministro, eurodeputato, sempre attento alle logiche per poter affrontare le sfide del futuro. Nel volume “Il secolo verde” (Solferino editore) racconta le ricette possibili e praticabili, per non distruggere definitivamente il nostro pianeta prefigurando un mondo futuro a cui siamo destinati ad andare incontro. «Oggi l'ambientalismo è adulto», esordisce nella nostra conversazione, «e deve per forza legare le soluzioni dei problemi al destino delle persone e delle imprese» Cosa intende dire con questo? «Che l'unica rivoluzione ambientale possibile, e che può funzionare, è quella capace di generare occupazione, buoni posti di lavoro. Si parla sempre di transizione ecologica ed allora dobbiamo pensare che l'intelligenza artificiale, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) «La sfida ambientale non può essere ideologica». Così inizia il suo ultimo libro, già sindaco di Roma, ministro, eurodeputato, sempre attento alle logiche per poter affrontare le sfide del futuro. Nel volume “Il secolo verde” (Solferino editore) racconta le ricette possibili e praticabili, per non distruggere definitivamente il nostro pianeta prefigurando un mondo futuro a cui siamo destinati ad andare incontro. «Oggi l'ambientalismo è adulto», esordisce nella nostra conversazione, «e deve per forza legare le soluzioni dei problemi al destino delle persone e delle imprese» Cosa intende dire con questo? «Che l'unica rivoluzione ambientale possibile, e che può funzionare, è quella capace di generare occupazione, buoni posti di lavoro. Si parla sempre di transizione ecologica ed allora dobbiamo pensare che l'intelligenza artificiale, la ...

