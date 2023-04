Giorgia l’Africana: il piano Meloni per l’immigrazione fa acqua da tutte le parti (di G. Gambino) (Di martedì 18 aprile 2023) Nel dibattito di queste settimane sull’emergenza immigrati dobbiamo chiarire, tanto per cominciare, che non esiste alcuna emergenza immigrati. Fin tanto che chi governa continuerà a parlarne in questi termini, catastrofici e fuori controllo, non risolverà assolutamente nulla, salvo appunto gettare fumo negli occhi di cittadini ed elettori. Ciclicamente, infatti, nell’ultimo ventennio questo o quel governo ci ha propinato, ad un certo punto della sua vita, il tema dell’immigrazione come un fatto straordinario che di punto in bianco, con l’arrivo dell’estate, irrompe su di noi e domina le prime pagine dei quotidiani e le agende della politica. Ebbene, è una grande e gigantesca balla. Di cui i media sono in parte corresponsabili ma di cui destra e sinistra allo stesso modo sono i principali profanatori. Non solo perché, com’è evidente, i flussi migratori sono un fatto ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023) Nel dibattito di queste settimane sull’emergenza immigrati dobbiamo chiarire, tanto per cominciare, che non esiste alcuna emergenza immigrati. Fin tanto che chi governa continuerà a parlarne in questi termini, catastrofici e fuori controllo, non risolverà assolutamente nulla, salvo appunto gettare fumo negli occhi di cittadini ed elettori. Ciclicamente, infatti, nell’ultimo ventennio questo o quel governo ci ha propinato, ad un certo punto della sua vita, il tema delcome un fatto straordinario che di punto in bianco, con l’arrivo dell’estate, irrompe su di noi e domina le prime pagine dei quotidiani e le agende della politica. Ebbene, è una grande e gigantesca balla. Di cui i media sono in parte corresponsabili ma di cui destra e sinistra allo stesso modo sono i principali profanatori. Non solo perché, com’è evidente, i flussi migratori sono un fatto ...

