Giallo a Pianura, la donna trovata morta è la madre di Donato De Caprio (Di martedì 18 aprile 2023) Rosa Gigante, la 73 enne incensurata donna trovata morta in casa in via Vicinale Sant'Aniello nel quartiere Pianura a Napoli, è la figlia di Donato De Caprio. Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti della polizia: in attesa della versione ufficiale si susseguono le voci che riconducono il decesso a una causa violenta. La signora abitava in un appartamento al primo piano all'interno di un complesso di case su due piani. Tra le ipotesi prese in considerazione – e in attesa delle risultanze ufficiali degli investigatori – non si esclude pertanto quella dell'omicidio al termine di una lite. Intanto davanti casa della donna si è radunata una folla di curiosi, composta soprattutto di donne. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

