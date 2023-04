Giallo a Pianura, donna di 73 anni trovata morta nel suo appartamento (Di martedì 18 aprile 2023) Ha 73 anni la donna trovata morta nel suo appartamento nel quartiere napoletano di Pianura, in via Vicinale Sant’Aniello. Sul posto agenti della Squadra Mobile della questura di Napoli e del commissariato di Pianura. Indagini in corso. Non si esclude alcuna pista. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 18 aprile 2023) Ha 73lanel suonel quartiere napoletano di, in via Vicinale Sant’Aniello. Sul posto agenti della Squadra Mobile della questura di Napoli e del commissariato di. Indagini in corso. Non si esclude alcuna pista. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanieleP60 : RT @LennyBusker3: Cina nord-occidentale è in allerta per l'acqua mentre le scorte del Fiume Giallo stanno per esaurirsi coltivatori agrico… - mecudiii : RT @LennyBusker3: Cina nord-occidentale è in allerta per l'acqua mentre le scorte del Fiume Giallo stanno per esaurirsi coltivatori agrico… - singerel : RT @LennyBusker3: Cina nord-occidentale è in allerta per l'acqua mentre le scorte del Fiume Giallo stanno per esaurirsi coltivatori agrico… - GramsciAG : RT @LennyBusker3: Cina nord-occidentale è in allerta per l'acqua mentre le scorte del Fiume Giallo stanno per esaurirsi coltivatori agrico… - ceranto : RT @LennyBusker3: Cina nord-occidentale è in allerta per l'acqua mentre le scorte del Fiume Giallo stanno per esaurirsi coltivatori agrico… -