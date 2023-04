"Già un tamarro". La foto di Bonaccini spiazza tutti: ecco com'era a 18 anni (Di martedì 18 aprile 2023) Il presidente Pd pubblica una propria foto del 1985, quando aveva solo 18 anni. L'effetto è spiazzante e sui social i commentatori si scatenano: "Che facevi, il vitellone? Narcisismo incontenibile" Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 aprile 2023) Il presidente Pd pubblica una propriadel 1985, quando aveva solo 18. L'effetto ènte e sui social i commentatori si scatenano: "Che facevi, il vitellone? Narcisismo incontenibile"

stefano bonaccini Dal profilo Facebook di Stefano Bonaccini Da un cassetto è comparsa questa. San Marino, estate 1985, ancora diciottenne Selezione di commenti - Eri già un tamarro - Macho macho pres - È cambiata la pettinatura