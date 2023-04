Ghoulam | «Osimhen è molto nervoso prima di giocare perché vuole vincere»

(Di martedì 18 aprile 2023) All’interno del Maradona insieme ai commentatori di Sky c’è un ospite d’eccezione per commentare la sfida del Napoli contro il Milan, Fauzi, che l’anno scorso giocava con gli azzurri Cosa succede ora nel pullman del Napoli «C’è un grande silenzio quando si parte dall’albergo, ma arrivando allo stadio e vedendo i tifosieccitati sale la pressione e si comincia ad essere eccitati per la partita» Sei stato con Bennacer in Nazionale «È un giocatore fortissimo,intelligente nel posizionamento in campo. È un calciatoretranquillo, ma in campomordere il pallone e nonostante la sua poca altezza dà fisicità al centrocampo» Su Spalletti «Spalletti sta davanti al pullman parla poco e appena arriviamo inizia a gridare e a dare la scossa alla squadrasa che ...

For all Napoli's meticulous planning, it does feel like the stars have aligned with this squad in a way that has far exceeded expectation ...«Lottavano poco», dice l'uno che stranamente scopre la diplomazia e la delizia della parole garbate. «Pecore nere», li ha invece ribattezzati l'altro che mai e poi ...