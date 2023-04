(Di martedì 18 aprile 2023) Faouzi, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista della sfidatra Napoli e. L’ex terzino del Napoli, Faouzi, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in vista della partita diLeague tra il Napoli e ilha parlato delle sensazioni che si provano prima di una partita importante come questa, affermando che la pressione inizia a salire già dal momento in cui si arriva allo stadio e che la squadra è molto carica per questa sfida. “C’è sempre grande silenzio quando partiamo dall’hotel. Arrivando allo stadio, invece, vediamo l’eccitazione crescente dei tifosi e da quel momento inizia a salire la pressione e iniziamo a essere veramente eccitati dalla voglia di andare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... haran_milan : Ghoulam mi fa una tristezza - napolipiucom : Ghoulam: 'Milan tremerà appena comincia l'inno Champions. Ecco cosa farà Spalletti' #Champions #Ghoulam… - Pall_Gonfiato : Alla vigilia di #NapoliMilan l'ex di turno #Ghoulam parla del modo di approcciare la gara dei partenopei - sportli26181512 : Ghoulam su Bennacer: 'E' fortissimo. Nonostante non sia tanto alto, dà grande fisicità al centrocampo del Milan': F… - MilanNewsit : Ghoulam su Bennacer: 'E' fortissimo. Nonostante non sia tanto alto, dà grande fisicità al centrocampo del Milan' -

L'ex terzino del Napoli Faouziai microfoni di Sky Sport ha commentato in vista della gara dei suoi ex compagni di squadra contro il, nel ritorno dei quarti di Champions League. Le parole dell'attuale terzino dell'...Faouziha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky prima del calcio d'inizio di Napoli -. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ......permetterà di giocare tra le linee" foto Hermann All'interno del Maradona insieme ai commentatori di Sky c'è un ospite d'eccezione per commentare la sfida del Napoli contro il, Fauzi, ...

Ghoulam prima di Napoli-Milan: "Vi racconto le emozioni degli azzurri nel prepartita" TUTTO mercato WEB

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli ora all'Angers, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei suoi ex compagni in vista della sfida di stasera.Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di questa sera tra partenopei e Milan.